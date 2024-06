Panchina Cesena: Mignani mantiene la pole, siamo in dirittura

Michele Mignani in pole per la panchina del Cesena. Confermate le nostre anticipazioni di stamattina: un allenatore al comando, con qualche altro candidato all’inseguimento. Ma, dopo il naufragio della trattativa per D’Aversa che ha scelto l’Empoli, il Cesena si sta avvicinando al traguardo con MIgnani destinato a rilevare l’eredità di Mimmo Toscano passato al Catania.

Foto: twitter Cesena