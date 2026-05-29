Panchina Bologna: avanza Tedesco (nome in lista da marzo)

29/05/2026 | 10:40:17

Il Bologna deve scegliere l’erede di Italiano e lo ha ormai individuato in Domenico Tedesco. Una scelta importante, la trattativa è in corso e potrebbe essere definita molto presto. Ma di sicuro non una sorpresa perché il nome di Tedesco accostato al Bologna era stato fatto in anteprima da Luca Cilli lo scorso 5 marzo, addirittura quasi tre mesi fa. All’interno di una lista ristrettissima, ma evidentemente Tedesco era seguito e apprezzato già a quei tempi da Sartori. Il Bologna ha valutato anche Di Francesco, ha intuito che sarebbe stato complicato arrivare a De Rossi e adesso sta virando decisamente sull’ex ct del Belgio.

Foto: Twitter Domenico Tedesco