Il Benevento si riaffida a Gaetano Auteri dopo l’esonero di Michele Pazienza. La scelta più logica visto che il club sannita aveva sollevato il tecnico siciliano per dare spazio a un nuovo corso che non ha portato ai risultati sperati. Poco fa con una nota il Benevento (Serie C, girone C) ha ufficializzato la decisione.