Panchina Bayern: paghi la clausola per Kompany e passa la paura

Il lungo inseguimento del Bayern per un nuovo allenatore sta per terminare. Come già evidenziato nei giorni scorsi, sarà Vincent Kompany in uscita dal Burnley a sedersi sulla prestigiosa panchina dei bavaresi. E per evitare problemi di qualsiasi tipo, come era accaduto in passato per altri allenatori, il Bayern ha deciso di pagare la consistente clausola, superiore ai 10 milioni, per liberare Kompany e assicurarsi il nuovo allenatore. Fine degli inseguimento e dei rifiuti, anche se l’operazione ha avuto costi consistenti.

Foto: Instagram personale