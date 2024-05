Panchina Bayern, dopo tanti rifiuti avanza Kompany

Forse ci siamo. Dopo l’addio di Tuchel e tanti rifiuti, il Bayern sta per trovare il nuovo allenatore. La candidatura che avanza è quella di Vincent Kompany, 38 anni, attualmente al Burnley e legato da un contratto di altri 4 anni. Il Bayern sta trattando per poterlo liberare, pagando una clausola, convinto delle qualità di un allenatore molto giovane ma che non si è cimentato a grandi livelli. Siamo in uno stato abbastanza avanzato in attesa degli accordi definitivi.

Foto: Instagram Kompany