Panchina azzurra, boom di consensi per Gattuso. Spalletti in picchiata

20/06/2025 | 14:54:54

Il nome che ha già acceso i cuori degli italiani per la panchina della Nazionale è uno solo: Gennaro Gattuso. Secondo un sondaggio Izi, azienda specializzata in analisi economico-politiche, l’ex centrocampista convince il 75% degli intervistati: una percentuale schiacciante che testimonia quanto il suo carisma e la sua grinta continuino a fare breccia nell’immaginario collettivo. Le alternative? Decisamente più indietro. Claudio Ranieri si ferma al 27%, mentre Roberto Mancini raccoglie il 18%. Fa rumore il dato su Luciano Spalletti, attuale CT: appena il 9,3% degli intervistati lo considera l’uomo giusto per guidare gli Azzurri. Nonostante le incertezze, resta alta la fiducia nella qualificazione al Mondiale 2026: il 65% dei tifosi crede che l’Italia sarà protagonista negli Stati Uniti. Foto: Instagram Hajduk Spalato