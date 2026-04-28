Pampa Sosa: “Conte resta una garanzia assoluta, ma il livello di gioco è stato godibile in non più di sette-otto gare”

28/04/2026 | 14:00:43

L’ex Napoli, Roberto Sosa, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Io vedendo le gare di Parma e con la Lazio il dubbio che il ciclo-Conte sia finito l’ho avuto. Ma anche ripensando a varie prestazioni di questa stagione. I risultati non si discutono: Conte resta una garanzia assoluta. Ma il livello di gioco è stato godibile in non più di sette-otto gare. Solo l’allenatore sa cosa voglia da sé e quale progetto possa condividere. Però se poi a settembre-ottobre prossimi bisogna ricominciare ancora con ‘e si gioca ogni tre giorni’ o con altre frasi simbolo, allora le riflessioni è giusto le facciano tutti”.

Foto: Facebook Roberto Sosa