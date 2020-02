Paloschi: “Cagliari? Credo sia questo il momento giusto. Aver lavorato con Maran è un vantaggio”

Il neo acquisto del Cagliari Alberto Paloschi si è presentato alla stampa.

Riportiamo una parte delle sue dichiarazioni.

“Credo che questo sia il momento giusto, se il destino mi ha portato qui ora. Vengo da sei mesi in cui non ho giocato molto, ho dentro di me tanta voglia di riscatto. Passo da una squadra che lotta per retrocedere a una con ambizioni europee, ma si gioca comunque per lo stesso obiettivo: la vittoria”.

Il rapporto con Maran.

“Sicuramente aver già lavorato col mister è un vantaggio, ma anche l’anno speciale che vive il Cagliari è un motivo importante: spero di essere determinante anche io“.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari