Palomino: “Contento per la convocazione in Nazionale, spero di essere all’altezza”

Josè Palomino ha parlato ai canali ufficiali dell’Atalanta sulla convocazione dell’Argentina tra le altre cose: “Contento per la Nazionale. Un po’ me lo aspettavo, avevo tanta voglia di essere convocato e adesso sono contento di vivere questo momento: è per me la prima volta in nazionale e spero di all’altezza della circostanza. Abbiamo fatto una bella stagione, anche se potevamo anche raccogliere di più. Abbiamo centrato il terzo posto in campionato e siamo arrivati alla finale della Coppa Italia, abbiamo ampio margine di crescita e dopo la vacanze torneremo a lavorare per cercare di migliorarci anche l’anno prossimo”.

Foto: Twitter personale