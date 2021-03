Palomino: “Contento per il gol e la vittoria. L’Inter? Sta facendo grandi cose ma anche noi stiamo bene”

Il difensore dell’Atalanta, Luis Palomino, ha parlato ai canali ufficiali del club lombardo dopo il successo con il Crotone e in vista della gara con l’Inter di lunedì.

Queste le sue parole: “Sono contento per il gol, ma molto più felice per la vittoria della squadra e per come ha giocato. Abbiamo dominato la partita, pur sbagliando due o tre volte. Stiamo bene, siamo contenti, fare gol serve per la fiducia e per la classifica. Adesso c’è la gara contro l’Inter? Una squadra che gioca bene, ma anche noi stiamo bene”.

Foto: Twitter Atalanta