Palo di Conceicao, poi Bremer e McKennie: Parma-Juventus 0-2 dopo i primi 45′

01/02/2026 | 21:35:36

La Juventus di Spalletti chiude avanti 2-0 il primo tempo in casa del Parma. La Juventus conferma l’ottimo periodo di forma e nel primo tempo al Tardini prima sfiora l’1-0 con un palo di Conceicao dopo 5′, poi va in vantaggio con un colpo di testa di Bremer sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poi un miracolo di Di Gregorio su una conclusione mancina di Valeri evita il pareggio dei padroni di casa. La Juve torna a spingere e dopo una grande azione corale trova il raddoppio con McKennie. Altro squillo del Parma con Oristanio che sfrutta un errore di Locatelli e calcia in porta, Di Gregorio si fa trovare pronto.

foto x juve