Palmisani: “La Svezia è forte ma non possiamo perdere punti. Concorrenza alta in porta”

29/03/2026 | 21:35:10

Lorenzo Palmisani, portiere del Frosinone e della Nazionale Under 21, ha parlato in vista della gara contro la Svezia.

Queste le sue parole: “Stiamo bene, stiamo prendendo fiducia partita dopo partita, infatti contro la Macedonia del Nord abbiamo fatto una gran prestazione. Stiamo bene, siamo sul pezzo, pronti per la Svezia. Sono forti, ma non possiamo perdere punti. Questo è un gruppo coeso, siamo tutti focalizzati sullo stesso obiettivo, è bello essere qui. Fra i pali c’è una concorrenza importante, sono portieri molto forti, grazie a loro ho la possibilità di migliorare, perché ti spingono sempre a fare meglio, allenamento dopo allenamento. Affronteremo una squadra forte, ma la stiamo studiando bene e lavorando sui nostri punti di forza. Abbiamo dimostrato di essere una Nazionale che può avere valori importanti, ci faremo trovare pronti”.

Foto: sito FIGC