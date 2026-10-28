Palmisani alla vigilia del Lecce: “Vogliamo riscattarci, la salvezza resta l’obiettivo”

28/10/2026 | 12:45:48

Lorenzo Palmisani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Frosinone-Lecce, gara in programma domani 29 ottobre allo stadio Benito Stirpe. Il portiere giallazzurro ha affrontato diversi temi, dal pareggio per 4-4 contro l’Atalanta alla preparazione della prossima sfida, soffermandosi anche sulla crescita del gruppo e sull’importanza della gestione mentale. Il Frosinone vuole tornare alla vittoria davanti ai propri tifosi, senza perdere di vista l’obiettivo principale della stagione.Sul nervosismo mostrato dopo il terzo gol dell’Atalanta, Palmisani ha spiegato: “Sì, ero arrabbiato, ma era una rabbia positiva per stimolare la squadra. Ci teniamo tutti a non prendere gol. Mi sono sfogato, ma me la sono presa con me stesso, ho incitato i miei compagni e alla fine l’abbiamo ripresa”. Il portiere ha poi parlato delle due partite consecutive in casa e della preparazione al match contro i salentini: “Quando si giocano tre gare così ravvicinate non è mai facile, fortunatamente ora saranno due in casa. Ci vogliamo riscattare dalla mancata vittoria di Bergamo. Ci stiamo preparando al meglio come sempre”. Sulla crescita del Frosinone in questo avvio di campionato, Palmisani ha evidenziato il valore dello spogliatoio: “Siamo una squadra molto forte perché abbiamo un grande gruppo e un legame tra noi, dato che ci conosciamo in tanti dall’anno scorso. Sono arrivati ragazzi importanti che ci aiutano, così come lo staff, che ci aiuta dal punto di vista mentale”. Il portiere ha approfondito anche le difficoltà del suo ruolo e il lavoro svolto per mantenere la concentrazione: “Il portiere è uno dei ruoli più difficili, sei solo tutto il match e se sbagli solitamente è gol. Mi aiutano tanto Frattali e l’allenatore dei portieri dal punto di vista mentale. Mi aiutano a essere concentrato su quello che sono io, lasciando fuori le pressioni esterne”. Palmisani ha inoltre sottolineato come la squadra debba migliorare nella gestione dei momenti della partita, pur mantenendo la propria identità offensiva: “Abbiamo uno stile di gioco che ci piace tantissimo ed è quello di attaccare a prescindere dal risultato, forse a volte dovremmo imparare a gestire”. Infine, il portiere ha ribadito quale sia il traguardo da raggiungere in questa stagione: “L’obiettivo resta la salvezza, una volta raggiunta possiamo ambire a qualcosa di più, ma per ora l’obiettivo principale resta la salvezza”. Parole chiare alla vigilia di una sfida importante, con il Frosinone intenzionato a ripartire dal pareggio di Bergamo e a cercare punti preziosi allo Stirpe.

Foto: sito Frosinone