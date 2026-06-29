Palmieri (ds Sassuolo): “Liberali? Abbiamo tanti obiettivi. Aquilani è un grande allenatore”

29/06/2026 | 19:38:13

Francesco Palmieri, ds del Sassuolo, ha parlato a Sky anche delle possibili mosse di mercato del club: “Liberali? Abbiamo tanti obiettivi, ci sono tanti ragazzi da sistemare e le idee sono chiare su come allestire la squadra. Koné? “Siamo quotidianamente in contatto con lui, ci dispiace perché aveva dimostrato il suo valore. Speriamo di riaverlo tra 6-7 mesi, può darci una marcia in più nel girone di ritorno. Aquilani? Ha dimostrato di essere un grande allenatore che vuole proporre un gioco propositivo e che faccia divertire tutto l’ambiente. Ha grandi valori, speriamo di allestire una squadra competitiva e che lui possa crescere ulteriormente”.

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