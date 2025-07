Palmer: “Siamo l’ultima squadra inglese rimasta, vogliamo vincere il Mondiale per Club”

05/07/2025 | 09:44:35

Dopo la sofferta vittoria per 2-1 contro il Palmeiras che ha proiettato il Chelsea in semifinale al Mondiale per Club, Cole Palmer si è detto entusiasta e determinato a continuare a lottare per il titolo. “Siamo l’ultima squadra inglese rimasta in questo torneo e questo ci dà una motivazione in più,” ha commentato Palmer. “Vogliamo andare avanti e vincere questa competizione. Questa sera c’era più pubblico del solito, ed è stato bello sentire il loro sostegno. Ogni partita qui è una sfida, ma noi siamo pronti a dare il massimo.” Il giovane centrocampista ha sottolineato anche l’importanza del gruppo e della squadra nel superare momenti difficili durante la partita: “Abbiamo mostrato carattere e concentrazione, anche quando il Palmeiras ha trovato il pareggio. Sono convinto che questa vittoria ci darà fiducia per le prossime partite.”

Foto: Instagram Palmer