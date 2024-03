Palmer: “Non è stato facile lasciare il City, ma volevo giocare. Mi sentivo pronto”

Durante l’intervista rilasciata a Sky Sports Premier League, Cole Palmer è tornato sulla scelta di lasciare la squadra di Guardiola: “Pensavo di essere pronto per giocare a calcio settimana dopo settimana. Questo è il motivo per cui sono venuto. Volevo mostrare le mie capacità settimana dopo settimana come ho detto. Per fortuna la scelta ha dato i suoi frutti”.

Sull’addio al Manchester City: “È stato veramente difficile per me. Giocavo al Manchester City da quando avevo sei anni, è tutto quello che ho sempre conosciuto”.

Sul trasferimento al Chelsea: “Come ho detto prima, ero pronto per giocare a calcio. Io e la mia famiglia abbiamo parlato, io e il club abbiamo parlato e poi ho accettato il Chelsea

Foto: Instagram Palmer