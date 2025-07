Palmer: “Mi piacciono tantissimo le finali. Maresca? Ci sta insegnando tanto”

14/07/2025 | 00:00:02

Premiato come miglior giocatore della finale, Cole Palmer ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match contro il Psg vinto per 3-0 e valido per la finale del Mondiale per Club: “Stiamo provando grandissime sensazioni, anche perchè sapevamo che era una partita molto difficile, giocavamo contro una grande squadra e ho anche segnato. Mi piacciono tantissimo le finali e ho anche segnato”.

Sulla giocata: “Ho sfruttato gli spazi che mi hanno lasciato e ho cercato quella giocata e alla fine ho segnato due gol. Maresca? Ci ha insegnato tantissimo, siamo una squadra giovanissima e stiamo andando alla grande”.

Foto: Instagram Palmer