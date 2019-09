Palmeiras, ufficiale l’esonero di Felipe Scolari

Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Palmeiras ha formalizzato l’esonero di Felipe Scolari. L’ex commissario tecnico della nazionale brasiliana, paga il periodo negativo della squadra, attualmente quinta e a secco di vittorie da sette partite. Fatale l’ultima partita, chiusa con un pesante ko per 3-0 contro il Flamengo. Questa la nota della socità brasiliana: “Il club ribadisce il suo rispetto e ammirazione per l’intera storia dell’allenatore Felipão a Palmeiras. La società ti ringrazia per tutto il duro lavoro e la dedizione che hanno portato alla vittoria del campionato brasiliano 2018”.

Foto: Sito Palmeiras