Pallotta: “Vorrei 22 Kolarov in squadra. Zaniolo? Non lo vendo. Sulla classifica…”

Arrivano altre parole di James Pallotta, presidente della Roma, ai microfoni della radio statunitense Sirius XM FC: “Vendere Zaniolo per costruire lo stadio? No, non vendiamo questi giocatori. Ci sono state alcune situazioni sfortunate come quella di Alisson che se ne voleva andare, e lo abbiamo venduto per più di 70 milioni di euro. Poi è arrivato Olsen, un portiere che per me è molto bravo. Gli errori non sono stati sempre suoi, ma più errori in fase difensiva. È veramente un bravo portiere. Radja (Nainggolan) e Kevin (Strootman) non hanno giocato al meglio delle loro potenzialità per le loro nuove squadre. Se sono felice? No, non lo sono. Credo che dovremmo essere secondi o terzi. Abbiamo perso per strada dei punti brutti quest’anno, soprattutto negli ultimi minuti dei match. È stato frustrante per me andare in vantaggio 3 a 0 contro l’Atalanta e poi farsi recuperare. Stadio? il Sindaco ha detto che vuole cominciare i lavori entro la fine dell’anno. Ci sono stati diversi movimenti positivi sotto questo punto di vista, per la convenzione urbanistica ci sono riunioni ogni due giorni. Hanno approvato l’estensione della ferrovia, sono molti soldi. Ci sono tutte queste cose che andranno finite si spera entro la fine di maggio per poi essere approvate. le cose sembrano muoversi un po’ più velocemente rispetto agli scorsi 7 anni. Tornando alla squadra, sono felice di come i ragazzi hanno iniziato a giocare. Spero che presto siano tutti in forma. I tifosi? Se devono prendersela con qualcuno, lo facessero con me. Adoro ancora quei ‘Pallotta torna a casa’ e ‘Pallotta vai a quel paese’. Preferisco che lo facciano a me piuttosto che a persone come Kolarov. Per me Kolarov è un professionista vero. Ogni giorno è il primo ad arrivare e uno degli ultimi ad andarsene. Non va sui social, non va a bere, si allena duramente, gioca al meglio. Ogni tanto fa qualche errore come capita a tutti noi. È meglio quando i tifosi sostengono l’intera squadra. Se vogliono continuare a protestare verso di me perché pensano che io sia uno stronzo andassero avanti, ma con Kolarov… vorrei avere 22 Kolarov nella mia squadra”, ha chiuso Pallotta.

Foto: Twitter ufficiale Roma