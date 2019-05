Pallotta su Twitter: “Ringrazio i tifosi per aver reso omaggio a De Rossi”

Mediante un tweet pubblicato sul profilo ufficiale della Roma, il presidente dei giallorossi, James Pallotta, ha voluto esprimere il proprio parere a proposito dell’addio di Daniele De Rossi: “Vorrei anche ringraziare i tifosi presenti allo stadio ieri sera per aver reso a Daniele un omaggio strameritato. Dopo che ha rappresentato i tifosi in campo per 18 anni, la dimostrazione di amore e il sostegno da parte di tutti sono stati incredibili”.

Foto: twitter ufficiale Roma