Pallotta: “Siamo alle solite. Orgoglioso della mia Roma, ne usciremo più forti”

James Pallotta, presidente della Roma, a tarda notte ha commentato il pareggio dei suoi contro il Borussia Monchengladbach: “Siamo alle solite”, le sue parole ai microfoni di forzaroma.info. Poi il numero uno americano ha affidato a Twitter il suo pensiero: “Sono incredibilmente orgoglioso di tutti i giocatori della Roma e dello staff tecnico stasera. Con tutti questi infortuni, siamo in piedi a combattere e non meritavamo questo finale in condizioni così dure. Ma ne verremo fuori ancora più forti. I tifosi, i giocatori e lo staff, tutti insieme”.

Foto: Twitter ufficiale Roma