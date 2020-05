Pallotta: “Ai conti della Roma ci penso io. Ho sempre garantito al club quello che serve”

James Pallotta, presidente della Roma, è intervenuto ai microfoni de Il Messaggero per commentare le voci che vedevano una nuova offerta da parte del magnate Dan Friedkin per l’acquisto del pacchetto di maggioranza del suo club: “Fake news, ai conti della Roma ci penso io. Non ho sempre garantito alla Roma quello che serve? Lo farò anche stavolta”, le parole riportate di Pallotta.

Foto: Twitter ufficiale Roma