TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Pallone d’Oro, tutti i 30 candidati: solo Lautaro Martinez per la Serie A

08/09/2026 | 18:26:58

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Ecco chi sono i 30 candidati alla vittoria del Pallone D’Oro 2026.

Jude Bellingham – 23 anni – Inghilterra – Real Madrid

Pau Cubarsi – 19 anni – Spagna – FC Barcelona

Marc Cucurella – 28 anni – Spagna – Chelsea, poi Real Madrid

Ousmane Dembélé – 29 anni – Francia – Paris Saint-Germain

Luis Diaz – 29 anni – Colombia – Bayern Monaco

Bruno Fernandes – 32 anni – Portogallo – Manchester United

Erling Haaland – 26 anni – Norvegia – Manchester City

Gabriel – 28 anni – Brasile – Arsenal

Harry Kane – 33 anni – Inghilterra – Bayern Monaco

Achraf Hakimi – 27 anni – Marocco – Parigi Saint-Germain

Lamine Yamal – 19 anni – Spagna – FC Barcelona

Khvicha Kvaratskhelia – 25 anni – Georgia – Parigi Saint-Germain

Marquinhos – 32 anni – Brasile – Paris Saint-Germain

Sadio Mané – 34 anni – Senegal – Al-Nassr

Lautaro Martinez – 28 anni – Argentina – Inter

Kylian Mbappé – 27 anni – Francia – Real Madrid

Nuno Mendes – 24 anni – Portogallo – Paris Saint-Germain

Lionel Messi – 39 anni – Argentina – Inter Miami

Michael Olise – 24 anni – Francia – Bayern Monaco

João Neves – 21 anni – Portogallo – Paris Saint-Germain

Willian Pacho – 24 anni – Ecuador – Paris Saint-Germain

Julian Quiñones – 29 anni – Messico – Al-Qadsiah

Declan Rice – 27 anni – Inghilterra – Arsenal

Rodri – 30 anni – Spagna – Manchester City poi FC Barcelona

Fabian Ruiz – 30 anni – Spagna – Parigi Saint-Germain

Ferran Torres – 26 anni – Spagna – FC Barcelona, ​​poi Paris Saint-Germain

William Saliba – 25 anni – Francia – Arsenal

Dayot Upamecano – 27 anni – Francia – Monaco di Baviera

Vinicius Junior – 26 anni – Brasile – Real Madrid

Vitinha – 26 anni – Portogallo – Paris Saint-Germain
foto x inter