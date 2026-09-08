Pallone d’Oro, tutti i 30 candidati: solo Lautaro Martinez per la Serie A
08/09/2026 | 18:26:58
Ecco chi sono i 30 candidati alla vittoria del Pallone D’Oro 2026.
Jude Bellingham – 23 anni – Inghilterra – Real Madrid
Pau Cubarsi – 19 anni – Spagna – FC Barcelona
Marc Cucurella – 28 anni – Spagna – Chelsea, poi Real Madrid
Ousmane Dembélé – 29 anni – Francia – Paris Saint-Germain
Luis Diaz – 29 anni – Colombia – Bayern Monaco
Bruno Fernandes – 32 anni – Portogallo – Manchester United
Erling Haaland – 26 anni – Norvegia – Manchester City
Gabriel – 28 anni – Brasile – Arsenal
Harry Kane – 33 anni – Inghilterra – Bayern Monaco
Achraf Hakimi – 27 anni – Marocco – Parigi Saint-Germain
Lamine Yamal – 19 anni – Spagna – FC Barcelona
Khvicha Kvaratskhelia – 25 anni – Georgia – Parigi Saint-Germain
Marquinhos – 32 anni – Brasile – Paris Saint-Germain
Sadio Mané – 34 anni – Senegal – Al-Nassr
Lautaro Martinez – 28 anni – Argentina – Inter
Kylian Mbappé – 27 anni – Francia – Real Madrid
Nuno Mendes – 24 anni – Portogallo – Paris Saint-Germain
Lionel Messi – 39 anni – Argentina – Inter Miami
Michael Olise – 24 anni – Francia – Bayern Monaco
João Neves – 21 anni – Portogallo – Paris Saint-Germain
Willian Pacho – 24 anni – Ecuador – Paris Saint-Germain
Julian Quiñones – 29 anni – Messico – Al-Qadsiah
Declan Rice – 27 anni – Inghilterra – Arsenal
Rodri – 30 anni – Spagna – Manchester City poi FC Barcelona
Fabian Ruiz – 30 anni – Spagna – Parigi Saint-Germain
Ferran Torres – 26 anni – Spagna – FC Barcelona, poi Paris Saint-Germain
William Saliba – 25 anni – Francia – Arsenal
Dayot Upamecano – 27 anni – Francia – Monaco di Baviera
Vinicius Junior – 26 anni – Brasile – Real Madrid
Vitinha – 26 anni – Portogallo – Paris Saint-Germain
foto x inter