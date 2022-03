Pallone d’Oro, si cambia regola: si voterà per i risultati della stagione e non più per l’anno solare

Il Pallone d’Oro, massimo riconoscimento individuale, assegnato da France Football, dalla prossima edizione cambierà il proprio modus operandi, che prenderà in considerazione la stagione sportiva e non più l’anno solare, come era stato fino ad ora.

“Questa è l’occasione per dare nuovo slancio al premio. Sino a ieri giudicavamo i giocatori su due mezze stagioni. In questo modo la scelta sarà più comprensibile”, ha affermato Pascal Ferré, caporedattore di France Football.

L’elezione non avverrà più a fine anno quindi, a dicembre, ma a settembre, a partire dal 2022. Il numero dei giurati sarà ridotto. Sempre composta da giornalisti, con un votante per nazione, la giuria ora comprenderà solo 100 elettori per il Pallone d’Oro maschile corrispondenti alle prime 100 nazioni della classifica Fifa, rispetto ai 170 che erano stati negli scorsi anni.

In questa stagione, quindi, varrà molto il proprio rendimento in Champions League o alle qualificazioni ai Mondiali, visto che i Mondiali di Qatar 2022 non si disputeranno come di consueto in estate ma tra novembre e dicembre 2022, che quindi rientreranno già nella stagione 2022-23.

Foto: Twitter Pallone d’Oro