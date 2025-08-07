TOP NEWS
Pallone d’Oro, le nomination per il premio Kopa: presente anche Yildiz

07/08/2025 | 13:20:28

Attraverso un post pubblicato su X, la pagina ufficiale del Ballon d’Or ha reso note le nomination per il premio Kopa. Tra i candidati per il prestigioso riconoscimento è presente anche Kenan Yildiz, volto conosciuto del nostro calcio. Di seguito i 10 calciatori in lizza:

  1. Pau Cubarsì (Barcellona e Spagna)
  2. Ayyoub Bouaddi (Lille e Francia)
  3. Desirè Doué (PSG e Francia)
  4. Estevao (Chelsea e Brasile)
  5. Dean Huijsen (Bournemouth, Real Madrid e Spagna)
  6. Miles Lewis Skelly (Arsenal e Inghilterra)
  7. Rodrigo Mora (Porto e Portogallo)
  8. Joao Neves (PSG e Portogallo)
  9. Lamine Yamal (Barcellona e Spagna)
  10. Kenan Yildiz (Juventus e Turchia)
    Foto: Instagram Juventus