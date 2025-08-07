Pallone d’Oro, le nomination per il premio Kopa: presente anche Yildiz
07/08/2025 | 13:20:28
Attraverso un post pubblicato su X, la pagina ufficiale del Ballon d’Or ha reso note le nomination per il premio Kopa. Tra i candidati per il prestigioso riconoscimento è presente anche Kenan Yildiz, volto conosciuto del nostro calcio. Di seguito i 10 calciatori in lizza:
- Pau Cubarsì (Barcellona e Spagna)
- Ayyoub Bouaddi (Lille e Francia)
- Desirè Doué (PSG e Francia)
- Estevao (Chelsea e Brasile)
- Dean Huijsen (Bournemouth, Real Madrid e Spagna)
- Miles Lewis Skelly (Arsenal e Inghilterra)
- Rodrigo Mora (Porto e Portogallo)
- Joao Neves (PSG e Portogallo)
- Lamine Yamal (Barcellona e Spagna)
- Kenan Yildiz (Juventus e Turchia)
Foto: Instagram Juventus