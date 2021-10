Pallone d’Oro, Nagelsmann vota Lewandowski: “Nessuno come lui negli ultimi tre anni, deve vincere”

Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Abendzeitung, durante la quale si è soffermato sul tema “Pallone d’Oro”. Secondo il tecnico tedesco, il giocatore più meritevole di tale riconoscimento sarebbe Robert Lewandowski:

“Deve vincere il premio perché è stato incredibilmente continuo negli ultimi tre anni, come nessun altro. Se il suo corpo rimane così, è tutt’altro che finita. È estremamente dinamico, non ha infortuni, può allenarsi molto: confido sicuramente che possa giocare ai massimi livelli ancora per qualche anno, anche perché nella vita fa di tutto per essere al top della forma”.

Foto: Twitter Champions League