Pallone d’Oro: Messi non parteciperà alla cerimonia. La lista degli assenti

26/10/2026 | 16:48:47

Cresce l’attesa per la cerimonia del Pallone d’Oro, giunto alla 70esima edizione e, per questa ricorrenza, trasferito a Londra, in omaggio a Stanley Matthews, primo vincitore del premio. Lamine Yamal, Harry Kane e Kylian Mbappé, i tre favoriti alla vittoria finale, sono già giunti nella capitale inglese con le rispettive delegazioni. Chi, invece, non presenzierà all’evento condotto da Thierry Henry e Kate Scott è il massimo detentore del trofeo: Lionel Messi. L’argentino, infatti, è reduce da giorni frenetici. Venerdì ha conquistato il premio Principessa delle Asturie a Oviedo, sabato è partito dalla panchina nella sconfitta dell’Inter Miami contro i New York Red Bulls e ieri sera ha inaugurato la seconda edizione della Messi Cup a Miami. Assenti saranno anche due protagonisti in casa Barcellona: Hansi Flick e, soprattutto, Pau Cubarsi. Il difensore classe 2007 è in lizza per conquistare il Kopa Trophy, destinato al miglior giovane al mondo ma, dalla Catalogna, filtra pessimismo in merito alla vittoria e, così, la scelta è stata quella di far riposare lo spagnolo in vista dei prossimi impegni. Mancheranno, inoltre, due dei presidenti più importanti del calcio europeo. Da una parte Florentino Perez e, dall’altra, Nasser Al-Khelaifi. Il proprietario del PSG ha deciso di disertare la cerimonia per stare vicino alla squadra nell’impegno di Ligue 1 contro il Lione, posticipato a causa delle proteste a Parigi.

Foto: X L’Equipe