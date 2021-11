Pallone d’Oro, l’idea di Dani Alves: “Messi è il migliore da 20 anni, ma darlo ad Eriksen sarebbe un messaggio per tutto il mondo del calcio”

Dani Alves, attuale terzino del Barcellona, direttamente da Montecarlo dove questa sera verrà assegnato il Pallone d’Oro, ha parlato Sky Sport. L’idea del brasiliano su chi dovrebbe vincere il premio è chiara: “Per me quest’anno il pallone d’Oro lo meriterebbe Eriksen, per quello che ha passato. Sarebbe un messaggio forte per tutto il mondo del calcio, la gente avrebbe più sensibilità. Messi è il migliore, lo è da 20 anni, ma per tutti sarebbe bello se lo vincesse Eriksen”.

FOTO: Twitter Barcellona