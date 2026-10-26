Pallone d’Oro, la classifica dalla trentesima all’undicesima posizione: Bellingham fuori dalla top 10
26/10/2026 | 18:27:26
La giornata del Pallone d’Oro è entrata ufficialmente nel vivo. In attesa di scoprire chi alzerà l’ambizioso premio per la 70esima edizione, France Football ha comunicato la classifica dalla trentesima posizione, assegnata ex aequo a Saliba e Mané, all’undicesima.
29°: William Saliba (Arsenal)
29°: Sadio Mané (Al Nassr)
28°: Julian Quinones (Al Qadsiah)
27°: Bruno Fernandes (Manchester United)
26°: Dayot Upamecano (Bayern Monaco)
25°: Marquinhos (PSG)
24°: Luis Diaz (Bayern Monaco)
23°: Nuno Mendes (PSG)
22°: Lautaro Martinez (Inter)
21°: Gabriel (Arsenal)
20°: Willian Pacho (PSG)
19°: Joao Neves (PSG)
18°: Marc Cucurella (Real Madrid)
17°: Vinicius Jr. (Real Madrid)
16°: Ferran Torres (PSG)
15°: Declan Rice (Arsenal)
14°: Vitinha (PSG)
13°: Achraf Hakimi (PSG)
12°: Pau Cubarsi (Barcellona)
11°: Jude Bellingham (Real Madrid)
Foto: X Ballon d’Or