Pallone d’Oro, la classifica dalla trentesima all’undicesima posizione: Bellingham fuori dalla top 10

26/10/2026 | 18:27:26

La giornata del Pallone d’Oro è entrata ufficialmente nel vivo. In attesa di scoprire chi alzerà l’ambizioso premio per la 70esima edizione, France Football ha comunicato la classifica dalla trentesima posizione, assegnata ex aequo a Saliba e Mané, all’undicesima.

29°: William Saliba (Arsenal)

29°: Sadio Mané (Al Nassr)

28°: Julian Quinones (Al Qadsiah)

27°: Bruno Fernandes (Manchester United)

26°: Dayot Upamecano (Bayern Monaco)

25°: Marquinhos (PSG)

24°: Luis Diaz (Bayern Monaco)

23°: Nuno Mendes (PSG)

22°: Lautaro Martinez (Inter)

21°: Gabriel (Arsenal)

20°: Willian Pacho (PSG)

19°: Joao Neves (PSG)

18°: Marc Cucurella (Real Madrid)

17°: Vinicius Jr. (Real Madrid)

16°: Ferran Torres (PSG)

15°: Declan Rice (Arsenal)

14°: Vitinha (PSG)

13°: Achraf Hakimi (PSG)

12°: Pau Cubarsi (Barcellona)

11°: Jude Bellingham (Real Madrid)

Foto: X Ballon d’Or