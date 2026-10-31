Pallone d’Oro: Kane ha battuto Mbappé con 28 voti in più. Il francese non è stato votato da Grecia, Ucraina e Scozia
31/10/2026 | 10:26:52
A cinque giorni dalla cerimonia di consegna del Pallone d’Oro, sollevato sotto il cielo di Londra da Harry Kane, ha creato dibattito lo scarto dei voti. Il giocatore del Bayern Monaco ha ricevuto 1055 voti, battendo Mbappé con 28 voti in più. Staccato, invece, a 881 Lamine Yamal, arrivato sul gradino più basso del podio. Tuttavia, il poco divario tra i primi due non è un unicum. Bobby Charlton nel 1966 sconfisse, in una gara serrata punto a punto, Eusebio di una sola lunghezza. Il più recente, invece, vede Leo Messi vincitore nel 2019 con 7 punti di margine su Van Dijk. A fare specie, per la classifica finale, però, è stato il mancato voto della Grecia, dell’Ucraina e della Scozia a Mbappé, non inserito nemmeno nelle rispettive top 10. Proprio per questa scelta, il francese non ha trionfato.
Foto: Instagram Mbappé