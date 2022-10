Pallone d’Oro: il Manchester City premiato come la squadra dell’anno. Real Madrid terzo

Durante la cerimonia del Pallone d’Oro, premiazione anche per la squadra dell’anno, 2021-22. A vincere è il Manchester City, vincitore della Premier, con 99 gol segnati, semifinalista di Champions. Al secondo posto c’è il Liverpool, vincitore di due coppe nazionali e finalista perdente della Champions, oltre che secondo in Premier, a 1 punto dal City.

Sul podio, al 3° posto, il Real Madrid, che ha vinto la Champions League 2021-22 e il campionato spagnolo.

Manchester City is the club of the year!

Congrats 💙#clubdelannée #ballondor pic.twitter.com/BtftAv5XWL

— Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022