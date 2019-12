Pallone d’Oro, i dati ufficiali: Messi vince per 7 voti, crollo Cristiano Ronaldo

Lionel Messi ha vinto il sesto Pallone d’Oro della sua carriera. Il fuoriclasse del Barcellona ha avuto la meglio sul difensore del Liverpool, van Dijk, e su Cristiano Ronaldo. France Football ha reso noti i voti ufficiali della premiazione. E le sorprese non sono mancate. L’argentino, infatti, ha prevalso per appena 7 preferenze sul centrale olandese, mentre CR7, seppur terzo nella classifica finale, ha ricevuto ben 210 voti in meno del blaugrana. Di seguito il riepilogo delle prime dieci posizioni.

1. Messi 686

2. Van Dijk 679

3. Cristiano Ronaldo 476

4. Mané 347

5. Salah 178

6. Mbappé 89

7. Alisson 67

8. Lewandowski 44

9. Bernardo 41

10. Mahrez 33