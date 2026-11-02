Pallone d’Oro, gli organizzatori valutano denunce: “Prendiamo sul serio le accuse di fughe di notizie”

02/11/2026 | 16:31:16

Il gruppo Amaury, proprietario del quotidiano ‘L’Équipe’ e della rivista ‘France Football’ che ogni anno assegna il Pallone d’Oro, sta valutando di procedere con una denuncia in seguito ad accuse riguardanti “fughe di notizie e scommesse potenzialmente fraudolente” legate alla vittoria dell’attaccante Harry Kane. Lo ha reso noto oggi il gruppo stesso attraverso una nota ufficaile. “L’integrità del Pallone d’Oro è una priorità assoluta. Prendiamo molto sul serio le accuse di fughe di notizie sui risultati e di scommesse potenzialmente fraudolente”, aggiunge il gruppo editoriale. Da diversi giorni, la testata finanziaria online ‘Upside’ riporta che siano state effettuate diverse giocate, potenzialmente sospette, su ‘Polymarket’ – una piattaforma di scommesse non autorizzata in Francia – prima della cerimonia tenutasi martedì a Londra.

foto pallone d’oro