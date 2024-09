Pallone d’Oro, Gasperini candidato tra i migliori allenatori

Nella giornata di oggi verrà svelata la lista dei 30 candidati al prossimo Pallone d’Oro. Non solo, però, perché il Ballon d’Or sta annunciando in questi minuti anche i candidati per gli altri premi. Per esempio quello al miglior allenatore. Di seguito la lista:

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

– Luis De La Fuente (Spagna)

– Carlo Ancelotti (Real Madrid)

– Gian Piero Gasperini (Atalanta)

– Pep Guardiola (Manchester City)

– Lionel Scaloni (Argentina)

