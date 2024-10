È iniziata la cerimonia del Pallone d’Oro a Parigi. Ed è Emiliano Martinez, portiere dell’Aston Villa e della Nazionale argentina, ad aggiudicarsi il Trofeo Yashin per il secondo anno di fila. Unai Simone e Andriy Lunin chiudono il podio, quarto posto per Donnarumma, quinto Maignan. Sesta posizione invece per Yann Sommer.

Foto: X Ballon d’Or