Pallone d’Oro, è la notte della verità: Kane, Mbappé e Yamal sognano il premio. Messi, la suggestione romantica

26/10/2026 | 11:02:14

Il calcio si prepara a vivere una delle serate più attese dell’anno. Questa sera, lunedì 26 ottobre, a Londra, verrà assegnato il Pallone d’Oro 2026, il riconoscimento individuale più prestigioso del panorama calcistico. Una corsa che ha visto emergere diversi protagonisti, con Harry Kane, Kylian Mbappé e Lamine Yamal al centro delle attenzioni. Ma tra i nomi in lizza c’è anche Lionel Messi, una candidatura che porta con sé il fascino di una possibile conclusione romantica di un’era.Il grande favorito della vigilia è Harry Kane. L’attaccante del Bayern Monaco ha vissuto una stagione straordinaria, mettendo insieme numeri impressionanti e trofei importanti. Il titolo in Bundesliga, la coppa nazionale e il percorso con l’Inghilterra al Mondiale rappresentano elementi decisivi nella valutazione. Per il centravanti inglese sarebbe un traguardo storico: diventare il primo calciatore inglese a conquistare il premio dopo Michael Owen nel 2001.Alle sue spalle c’è Lamine Yamal, protagonista con il Barcellona e con la Spagna. Il giovane talento ha conquistato il Mondiale e si presenta alla cerimonia con la possibilità di entrare nella storia, diventando il più giovane vincitore di sempre. La sua candidatura è legata soprattutto alla qualità delle prestazioni e al peso avuto nei successi della nazionale.Attenzione anche a Kylian Mbappé. Il francese arriva alla serata dopo una stagione individualmente ricca di gol e dopo aver raggiunto un traguardo importante nella storia dei Mondiali. La doppietta nel Clásico contro il Barcellona ha ulteriormente rilanciato la sua immagine, anche se il mancato successo di Real Madrid e Francia nelle competizioni principali potrebbe pesare nella valutazione finale.E poi c’è Messi. A 39 anni, l’argentino continua a essere presente nella discussione grazie al percorso con l’Argentina e alle prestazioni con l’Inter Miami. Il Mondiale ha rappresentato ancora una volta un capitolo speciale della sua carriera, con la possibilità di inseguire un’altra impresa dopo il trionfo del 2022. La sua candidatura ha un valore che va oltre i numeri: sarebbe una storia romantica, un ultimo grande riconoscimento per un campione che ha segnato un’intera generazione.La cerimonia di Londra mette dunque di fronte diverse storie: la consacrazione di Kane, l’ascesa di Yamal, la rincorsa di Mbappé e il sogno di Messi. Il verdetto arriverà questa sera, ma il Pallone d’Oro 2026 ha già il sapore di un passaggio generazionale. Il calcio si prepara a scegliere il suo nuovo protagonista, senza dimenticare chi ha scritto pagine indimenticabili.

Foto: instagram Kane