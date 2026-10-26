Pallone d’Oro, clamorosa gaffe del sito ufficiale: pubblicati i tre vincitori e poi rimossi

26/10/2026 | 19:45:08

A pochi minuti dall’inizio della 70esima cerimonia del Pallone d’Oro, cresce l’attesa per scoprire chi sarà il successore di Ousmane Dembélé. Intanto, il sito ufficiale dell’ambito premio ha spoilerato i tre vincitori, pubblicando un articolo per congratularsi con ciascuno, poi prontamente rimosso. Si trattava di Harry Kane, Lamine Yamal e Kylian Mbappé, i principali favoriti alla vittoria finale. Una gaffe o un indizio?

Foto: X Real Madrid