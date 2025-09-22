Pallone d’Oro, a Donnarumma il premio Yashin di miglior portiere

22/09/2025 | 22:01:25

Gigio Donnarumma vince il premio Yashin di miglior portiere della scorsa stagione. Il portiere del Manchester City, è stato premiato per l’annata straordinaria con il PSG, che ha di fatto trascinato alla vittoria della Champions League.

A premiarlo, il suo predecessore, Gigi Buffon. Donnarumma ha così parlato dal palco: “Sono onorato di ricevere questo premio. Sono molto contento del rendimento che ho avuto la scorsa stagione e dei risultati che abbiamo avuto. Abbiamo ottenuto risultati incredibili. Grazie a tutta la squadra, a tutti i miei ex compagni; è anche grazie a loro se sono qui stasera. Oggi sono concentrato sulla mia nuova avventura. Ringrazio il Manchester City; abbiamo molti obiettivi da raggiungere. Spero di giocare bene come facevo con il mio ex club”.

Foto: X Ballon D’Or