Pallone d’Oro a Dembelé, Al Khelaifi: “Risultato storico. E’ la vittoria del collettivo”

23/09/2025 | 11:44:17

Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, ha parlato del Pallone d’Oro vinto da Ousmane Dembelé.

Queste le parole del numero uno dei parigini: “È una giornata storica per noi. È magnifico. È il collettivo che ha vinto tutto, davvero. Non è una vittoria personale, è la squadra, è merito di tutti. È esattamente ciò che ci si aspetta da un club: andare avanti insieme. Continueremo così. Un trofeo individuale va bene, ma è sempre il collettivo che conta di più. Lavoriamo per la squadra, per il logo del club, ed è questo che è più importante. Ho provato ad andare a Marsiglia, ma non è stato facile. Sconfitta amara ma nell’arco della stagione ci può stare e siamo solo all’inizio”.

Foto: X Psg