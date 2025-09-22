Pallone d’Oro 2025, la top 10: Yamal 2°, Vitinha 3°, Donnarumma 9°

22/09/2025 | 23:05:03

Ousmane Dembelé è il vincitore del Pallone d’Oro 2025. Il francese ha battuto il talento del Barcellona Lamine Yamal. Completa il podio Vitinha, sempre del Paris Saint-Germain. Mohamed Salah (Liverpool) è 4°, Raphinha (Barcellona) è 5°, Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) è 6°, Kylian Mbappé (Real Madrid) è 7°, Cole Palmer (Chelsea) è 8°, Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/Manchester City) è 9°, Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) è 10°. Questa la top 10.

Foto: X Ballon d’Or