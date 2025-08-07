Pallone d’Oro 2025, i 30 candidati: Donnarumma unico italiano
07/08/2025 | 15:59:14
E’ stata svelata la lista dei 30 candidati per il Pallone d’Oro 2025. Gianluigi Donnarumma, capitano della Nazionale italiana e portiere del PSG campione d’Europa e l’unico italiano in lista. A rappresentare la Serie A ci sono solo 3 calciatori, Denzel Dumfries e Lautaro Martinez per l’Inter e Scott McTominay per il Napoli
Ecco i nomi dei 30 candidati:
– Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)
– Osumane Dembélé (Francia, PSG)
– Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG)
– Désiré Doué (Francia, PSG)
– Denzel Dumfries (Olanda, Inter)
– Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)
– Viktor Gyokeres (Svezia, Sporting CP – Arsenal)
– Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)
– Achraf Hakimi (Marocco, PSG)
– Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco)
– Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli – PSG)
– Robert Lewandowski (Polonia, Barcellona)
– Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)
– Lautaro Martinez (Argentina, Inter)
– Kylina Mbappé (Francia, Real Madrid)
– Scott McTominay (Scozia, Napoli)
– Nuno Mendes (Portogallo, PSG)
– Joao Neves (Portogallo, PSG)
– Michael Olise (Francia, Bayern Monaco)
– Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea)
– Pedri (Spagna, Barcellona)
– Raphinha (Brasile, Barcellona)
– Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)
– Fabian Ruiz (Spagna, PSG)
– Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)
– Virgil van Dijk (Olanda, Liverpool)
– Vinicius Jr (Brasile, Real Madrid)
– Florian Wirtz (Germania, Bayer Lekerkusen – Liverpool)
– Vitinha (Portogallo, PSG)
– Lamine Yamal (Spagna, Barcellona)
Foto: sito Pallone d’Oro