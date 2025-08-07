Pallone d’Oro 2025, i 30 candidati: Donnarumma unico italiano

07/08/2025 | 15:59:14

E’ stata svelata la lista dei 30 candidati per il Pallone d’Oro 2025. Gianluigi Donnarumma, capitano della Nazionale italiana e portiere del PSG campione d’Europa e l’unico italiano in lista. A rappresentare la Serie A ci sono solo 3 calciatori, Denzel Dumfries e Lautaro Martinez per l’Inter e Scott McTominay per il Napoli

L’appuntamento per la consegna del premio al vincitore è per lunedì 22 settembre al teatro Chatelet di Parigi.

Ecco i nomi dei 30 candidati:

– Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)

– Osumane Dembélé (Francia, PSG)

– Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG)

– Désiré Doué (Francia, PSG)

– Denzel Dumfries (Olanda, Inter)

– Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)

– Viktor Gyokeres (Svezia, Sporting CP – Arsenal)

– Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

– Achraf Hakimi (Marocco, PSG)

– Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco)

– Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli – PSG)

– Robert Lewandowski (Polonia, Barcellona)

– Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)

– Lautaro Martinez (Argentina, Inter)

– Kylina Mbappé (Francia, Real Madrid)

– Scott McTominay (Scozia, Napoli)

– Nuno Mendes (Portogallo, PSG)

– Joao Neves (Portogallo, PSG)

– Michael Olise (Francia, Bayern Monaco)

– Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea)

– Pedri (Spagna, Barcellona)

– Raphinha (Brasile, Barcellona)

– Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)

– Fabian Ruiz (Spagna, PSG)

– Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)

– Virgil van Dijk (Olanda, Liverpool)

– Vinicius Jr (Brasile, Real Madrid)

– Florian Wirtz (Germania, Bayer Lekerkusen – Liverpool)

– Vitinha (Portogallo, PSG)

– Lamine Yamal (Spagna, Barcellona)

Foto: sito Pallone d’Oro