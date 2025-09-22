Pallone d’Oro 2025, ecco la top ten: Donnarumma unico italiano
22/09/2025 | 20:10:07
Serata dove verrà assegnato il Pall0ne d’Oro 2025. E’ stata svelata la classifica fino all’11a posizione. Resa nota quindi la Top ten che si giocherà il premio. Nessun calciatore della nostra Serie A, c’è però un italiano, che è Gigio Donnarumma.
Questi i 10 finalisti: Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Lamine Yamal (Barcellona), Raphinha (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Cole Palmer (Chelsea), Kylian Mbappé (Real Madrid), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Mohamed Salah (Liverpool) e Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/Manchester City).
Foto: Instagram PSG