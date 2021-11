Pallone d’Oro 2021, le posizioni della top 30 in tempo reale: Chiellini 13°, Bonucci 14°

In questi minuti France Football sta svelando alcuni dei 30 posti del Pallone d’Oro 2021:rincorsa che andrà avanti fino a sera con l’elezione del vincitore.

A margine della top 10 Romelu Lukaku ed Erling Braut Haaland, i due bomber di Chelsea e Borussia Dortmund sono rispettivamente 12° e 11°.

Al 13° e 14° posto la coppia azzurra formata da Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci.

Raheem Sterling apre la top 15, grande momento di forma per l’attaccante del Manchester City.

Neymar del PSG è solo 16°, a testimoniare un annata incolore per il talento brasiliano (ora alle prese con un brutto infortunio).

Luis Suarez, attaccante uruguaiano dell’Atletico Madrid, è al 17° posto, Simon Kjaer, capitano del Milan e della Danimarca, è 18°.

Mason Mount del Chelsea è 19°, Riyad Mahrez del Manchester City è 20°, in ventunesima piazza Lautaro Martinez dell’Inter e Bruno Fernandes del Manchester United, Harry Kane del Tottenham è 23°.

Pedri, giovane fuoriclasse del Barcellona, è 24°, mentre Phil Foden, crack del Manchester City, chiude al 25° posto.

L’interista e nazionale azzurro Nicolò Barella è al 26° posto insieme ad altri due candidati della top 30: si tratta di Ruben Dias del Manchester City e di Gerard Moreno del Villarreal.

Pari merito al 29° posto per lo spagnolo Cesar Azpilicueta del Chelsea e Luka Modric del Real Madrid.