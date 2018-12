Pallone d’Oro 2018: Mandzukic si piazza 25° con Alisson e Oblak

Stasera, con cerimonia in programma alle ore 20.45, verrà assegnato il Pallone d’Oro 2018. Intanto, France Football inizia a svelare la graduatoria partendo dalle retrovie: Isco e Hugo Lloris arrivano a pari merito 29esimi, poi 28esima posizione per Diego Godin, mentre in 25esima troviamo Mario Mandzukic a pari merito con Alisson e Oblak.

Foto: sito ufficiale Juventus