Pallone d’Oro 2018: ecco la classifica dal 15° al 29° posto

In attesa di conoscere il vincitore del Pallone d’Oro 2018, France Football inizia a svelare la classifica partendo dalle retrovie. In 25esima posizione Mario Mandzukic, attaccante della Juve, insieme a Oblak e Alisson; 22° Edinson Cavani, centravanti del Psg; in 19esima piazza troviamo Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, a pari merito con Rakitic e Firmino. Al 17° posto ecco altri due madridisti, Benzema e Bale; poi Aguero (16°) e Paul Pogba (15°). Nelle prossime ore verranno svelate le prime posizioni.

15° Paul Pogba (FRA / Manchester United)

16° Sergio Agüero (ARG / Manchester City)

17° Gareth Bale (GAL / Real Madrid)

17° Karim Benzema (FRA / Real Madrid)

19° Roberto Firmino (BRE / Liverpool)

19° Ivan Rakitic (CRO / FC Barcelone)

19° Sergio Ramos (ESP / Real Madrid)

22° Edinson Cavani (URU / PSG)

22° Sadio Mané (SEN / Liverpool)

22° Marcelo (BRE / Real Madrid)

25° Alisson Becker (BRE / Liverpool)

25° Mario Mandzukic (CRO / Juventus Turin)

25° Jan Oblak (SLO / Atlético Madrid)

28° Diego Godin (URU / Atlético Madrid)

29° Isco (ESP / Real Madrid)

29° Hugo Lloris (FRA / Tottenham).