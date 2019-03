Il pallone della Champions è ancora sul campo…di casa. CR7 si diverte con la figlia, il video

Dopo una tripletta, il pallone finisce all’autore dei tre gol. Legge non scritta del calcio che però ha mantenuto la sua tradizione anche nella strepitosa vittoria della Juventus sull’Atletico Madrid. L’autore di quei tre gol è stato Cristiano Ronaldo che, sui social della compagna, mostra di come il pallone non sia solo il suo ‘giocattolo’ preferito. Infatti con un video postato su Instagram da Georgina si può vedere di come il portoghese si diverta a giocare con sua figlia: “Il pallone della Champions è ancora sul campo di gioco ma a casa. E’ diventato il giocattolo preferito dei bambini e non solo”.