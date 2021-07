Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, è intervenuto ai microfoni di Barca TV per parlare di diversi temi, tra cui quello del Pallone d’Oro. Ecco il pensiero del mister olandese:

“Messi è il candidato principale per la grande stagione che ha fatto e per aver vinto la Copa América. Per me è il favorito numero uno per vincere quest’anno”.

Foto: Twitter Argentina