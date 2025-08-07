TOP NEWS
Pallone d’Oro 2025, miglior squadra dell’anno: nessuna italiana, c’è il Botafogo

07/08/2025 | 14:35:13

Attraverso un post pubblicato su X, la pagina ufficiale del Pallone d’Oro (Ballon d’Or) ha reso note le candidature per il “Men’s Club of the year” (migliore squadra dell’anno). Tra i club candidati per il prestigioso riconoscimento non sono presenti squadre italiane, figura invece il Botafogo. Di seguito le nomination: 1) Barcellona (Spagna), 2) Botafogo (Brasile), 3) Chelsea (Inghilterra), 3) Liverpool (Inghilterra), 4) PSG (Francia).
Foto: Instagram Botafogo