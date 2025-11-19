Palladino: “Voglio vedere una squadra che dà battaglia. La società ha fatto degli acquisti importanti, credo nella forza di questo gruppo”

19/11/2025 | 19:00:06

Il nuovo tecnico dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha parlato alla propria conferenza stampa di presentazione. Queste le sue parole:

“Che Atalanta bisogna attendersi? Innanzitutto ci tengo a salutare Ivan Juric, con cui ho un grande rapporto già da quando eravamo compagni di squadra al Genoa. La squadra fisicamente sta bene, è stato fatto un buon lavoro. Voglio vedere prima di tutto una squadra che dà battaglia, ma il gruppo sotto questo punto di vista è sano. Ho le mie idee anche io e le porterò. Scamacca come Kean? Dalla nazionale è tornato con molta voglia. Nel ruolo di centravanti ci sono lui e Krstovic, possono fare molto bene entrambi. Le qualità ci sono e voglio vedere delle buone prestazioni, il gol verrà da sè. Se l’obiettivo è la qualificazione Europea? “Sì, io credo che la squadra sia molto forte e che non meriti questa classifica. La società ha fatto degli acquisti importanti, credo nella forza di questo gruppo. Si può fare di più”.

Foto: X Atalanta