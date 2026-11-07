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Palladino: “Voglio ringraziare i ragazzi che hanno dato tutto. A Parma non è facile vincere”

07/11/2026 | 21:21:23

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Il tecnico del Bologna, Raffaele Palladino, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro il Parma. Queste le sue parole:
“Voglio ringraziare i ragazzi che hanno dato tutto, una grande crescita. Abbiamo fatto una partita di maturità, mi preoccupava molto questa gara. Il Parma è tosto e in questo stadio non è facile vincere e fare punti. La partita si è messa bene, poi abbiamo messo lì il Parma e nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa sugli esterni, li ho messi sul piede forte per sfruttare la superiorità numerica. Il peccato è aver subito il rigore che ha riaperto i giochi e poi abbiamo sofferto, ma si è visto il carattere della squadra. Se la sosta arriva al momento giusto? Quando arrivano vittorie è sempre bello continuare. Io spero solo che ai Nazionali non succeda nulla e tornino sani. Io continuerò a lavorare con chi resterà a Bologna. L’espulsione di Ndiaye? Andare in inferiorità dopo pochi minuti è un disastro perché ti saltano tutti i piani. La partita preparata da Gilardino è andata a quel paese e la partita è stata condizionata. È capitato anche a me di restare in dieci dopo pochi minuti ed è dura. Noi ne abbiamo approfittato. Avevo molto timore di questa partita, avevo visto bene il Parma e sono sicuro che Gilardino farà un ottimo lavoro”.
Foto: X Bologna